Сійярто про введення військ НАТО: Всі заяви Макрона йдуть усупереч спільним рішенням Альянсу

Петер Сійярто (Фото: EPA/ NECATI SAVAS)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нещодавня заява французького лідера Емманюеля Макрона суперечить спільному рішенню НАТО, прийнятому два роки тому, щодо "необхідності зробити все, аби уникнути прямої конфронтації з Росією".

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"Всі заяви, які ми почули від президента Франції, йдуть усупереч спільним рішенням НАТО", – підкреслив він.

Сійярто зауважив, що за останні два роки не було "жодного засідання НАТО, щоб змінити це рішення, або навіть переглянути його, або доповнити його, або модифікувати його".

Він також заявив, що Угорщина продовжує дотримуватися нинішнього рішення НАТО.

"Безумовно, що кожен день, який триває війна, збільшує ризик ескалації, ризик подальшого поширення і ризик наближення до того, що можна назвати третьою світовою війною", – додав очільник угорського МЗС.

На зустрічі щодо підтримки України, яку 26 лютого скликав президент Франції Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО до України. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ до України була "відкриттям дебатів".

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