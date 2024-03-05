Сийярто о введении войск НАТО: Все заявления Макрона идут вопреки общим решениям Альянса

Петер Сийярто (Фото: EPA/ NECATI SAVAS)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что недавнее заявление французского лидера Эмманюэля Макрона противоречит совместному решению НАТО, принятому два года назад, относительно "необходимости сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации в России".

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"Все заявления, которые мы услышали от президента Франции, идут вопреки общим решениям НАТО", – подчеркнул он.

Сийярто отметил, что за последние два года не было "ни одного заседания НАТО, чтобы изменить это решение, или даже пересмотреть его, или дополнить его, или модифицировать его".

Он также заявил, что Венгрия продолжает придерживаться нынешнего решения НАТО.

"Безусловно, что каждый день, который длится война, увеличивает риск эскалации, риск дальнейшего распространения и риск приближения к тому, что можно назвать третьей мировой войной", – добавил глава венгерского МИД.

На встрече относительно поддержки Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

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