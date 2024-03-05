Президент Чехии о войсках НАТО в Украине: Не будем ограничивать себя там, где не должны

Президент Франции Макрон встретился с президентом Чехии Павелом в Праге (Фото: EPA/ MICHAL TUREK)

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины" и призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном, цитирует его издание Novinky.cz.

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Павел подчеркнул, что речь идет не о командировании боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевого участия".

"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине", – сказал чешский президент и подчеркнул, что Европа должна играть большую роль в сдерживании России.

"Не ограничивайте себя там, где мы не должны", – акцентировал он.

По его словам, это идентично, если украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или непосредственно в Украине.

"Украина, несмотря на то, что на нее напали, остается суверенной страной. Это наше дело, какую форму помощи мы выбираем", – сказал он, напомнив, что возможная тренировочная миссия не является нарушением никаких международных правил.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

В этот же день министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что недавнее заявление Макрона противоречит совместному решению НАТО, принятому два года назад, относительно "необходимости сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации в России".

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