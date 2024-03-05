Президент Чехии о войсках НАТО в Украине: Не будем ограничивать себя там, где не должны
Президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины" и призвал к расширению форм помощи, включая возможное присутствие в Украине. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с французским лидером Эмманюэлем Макроном, цитирует его издание Novinky.cz.
Павел подчеркнул, что речь идет не о командировании боевых подразделений, а о формах помощи и "небоевого участия".
"Я за то, чтобы искать новые пути, включая продолжение дискуссии о возможном присутствии в Украине", – сказал чешский президент и подчеркнул, что Европа должна играть большую роль в сдерживании России.
"Не ограничивайте себя там, где мы не должны", – акцентировал он.
По его словам, это идентично, если украинские солдаты проходят обучение у западных инструкторов у себя на родине или непосредственно в Украине.
"Украина, несмотря на то, что на нее напали, остается суверенной страной. Это наше дело, какую форму помощи мы выбираем", – сказал он, напомнив, что возможная тренировочная миссия не является нарушением никаких международных правил.
- На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможном отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- В этот же день министр иностранных дел Венгрии Сийярто заявил, что недавнее заявление Макрона противоречит совместному решению НАТО, принятому два года назад, относительно "необходимости сделать все, чтобы избежать прямой конфронтации в России".
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