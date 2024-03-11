Західні війська в Україні. Столтенберг порадив Макрону "консультуватися з НАТО"

Генсек Альянсу вкотре наголосив, що західних військ в Україні не буде, оскільки "НАТО не є стороною конфлікту"

Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у питанні відправлення західних військ в Україну президенту Франції Емманюелю Макрону слід "консультуватися з Альянсом та його членами". Про це пише DW.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Столтенберг знов наголосив, що НАТО не відправлятиме війська в Україну, оскільки Альянс "не є стороною конфлікту".

За його словами, навіть якщо окремі країни НАТО надішлють війська в Україну, це вплине на Альянс у цілому, оскільки його члени пов’язані пактом про колективну оборону.

Відповідаючи на запитання, чи зробив Макрон помилку, кажучи про "стратегічну неоднозначність" щодо можливого розгортання західних військ в Україні, Столтенберг сказав: "Я вважаю, що важливо, щоб ми консультувалися і мали спільний підхід до цих вагомих тем, тому що вони важливі для всіх нас".

На зустрічі стосовно підтримки України, яку 26 лютого скликав Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників щодо цього.

На зустрічі з парламентськими партіями французький лідер заявив, що відправлення військ в Україну можливе у разі можливого прориву росіян на Київ чи Одесу.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що "не хоче, щоб покоління виросло у світі погроз", коментуючи висловлювання Макрона про можливе відправлення військ НАТО до України в майбутньому.

5 березня Макрон дав зрозуміти, що його заява про можливе відправлення військ в Україну була "відкриттям дебатів".

Також президент Чехії Павел заявив, що Захід не повинен "закривати можливості підтримки України", і закликав до розширення форм допомоги, зокрема можливої присутності в Україні.

Читайте також: Міністр оборони Словаччини: Замість військ НАТО повернімо Україні її чоловіків з-за кордону