Западные войска в Украине. Столтенберг посоветовал Макрону "консультироваться с НАТО"

Генсек Альянса в очередной раз подчеркнул, что западных войск в Украине не будет, поскольку "НАТО не является стороной конфликта"

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА/RONALD WITTEK)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в вопросе отправки западных войск в Украину президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует "консультироваться с Альянсом и его членами". Об этом пишет DW.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО не будет отправлять войска в Украину, поскольку Альянс "не является стороной конфликта".

По его словам, даже если отдельные страны НАТО направят войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.

Отвечая на вопрос, совершил ли Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск в Украине, Столтенберг сказал: "Я считаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим весомым темам, потому что они важны для всех нас".

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.

5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".

Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.

Читайте также: Министр обороны Словакии: Вместо войск НАТО вернем Украине ее мужчин из-за границы