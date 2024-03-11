Западные войска в Украине. Столтенберг посоветовал Макрону "консультироваться с НАТО"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в вопросе отправки западных войск в Украину президенту Франции Эмманюэлю Макрону следует "консультироваться с Альянсом и его членами". Об этом пишет DW.
Столтенберг вновь подчеркнул, что НАТО не будет отправлять войска в Украину, поскольку Альянс "не является стороной конфликта".
По его словам, даже если отдельные страны НАТО направят войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом, поскольку его члены связаны пактом о коллективной обороне.
Отвечая на вопрос, совершил ли Макрон ошибку, говоря о "стратегической неоднозначности" относительно возможного развертывания западных войск в Украине, Столтенберг сказал: "Я считаю, что важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим весомым темам, потому что они важны для всех нас".
На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.
На встрече с парламентскими партиями французский лидер заявил, что отправка войск в Украину возможна в случае возможного прорыва россиян на Киев или Одессу.
- Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что "не хочет, чтобы поколение выросло в мире угроз", комментируя высказывания Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину в будущем.
- 5 марта Макрон дал понять, что его заявление о возможной отправке войск в Украину было "открытием дебатов".
- Также президент Чехии Павел заявил, что Запад не должен "закрывать возможности поддержки Украины", и призвал к расширению форм помощи, в том числе возможному присутствию в Украине.
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