Міністр оборони Словаччини: Замість військ НАТО, повернімо Україні її чоловіків з-за кордону

Дискусії про введення західних військ в Україну – це "товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту", заявив Каліняк

Роберт Каліняк (Фото: Facebook)

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що Україні більше допоможе повернення з-за кордону її боєздатних громадян, аніж відправлення військ НАТО. Його ефірну заяву опублікувала пресслужба керівної партії країни SMER-SD у Facebook.

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"З усіх біженців, яких ми захищаємо, надаємо їм дім і роботу, є група, яка підходить під український закон про призов. Я думаю, що це найбільша допомога українській армії, якщо в неї буде достатньо людей і чоловіків", – сказав Каліняк.

Він додав, що дискусії про введення західних військ в Україну – це "товста червона лінія, перетин якої значно збільшить ризик глобального конфлікту".

Каліняк звинуватив західні країни та словацьку опозицію у закликах про збільшення допомоги українським військовим, оскільки це нібито призводить до ескалації.

"Якби вони були серйозно налаштовані на підтримку України і перемогу над Росією, вони б закликали дозволити боєздатним українцям повернутися на батьківщину. Ми бачили результати війни "до останнього українця", і настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", – резюмував словацький міністр оборони.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив у середині лютого, що Україна не зможе силоміць повернути додому чоловіків, які виїхали за кордон.

Під час новорічного звернення Зеленський заявив: "Або ти працюєш, або воюєш. Бо проти нас – найбільша у світі терористична організація. І очевидно, наскільки більше ми маємо робити, наскільки активніше робити, наскільки міцнішими мають бути наша єдність і боротьба".

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