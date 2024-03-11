Министр обороны Словакии: Вместо войск НАТО, можно вернуть Украине ее мужчин из-за границы

Дискуссии о введении западных войск в Украину – это "толстая красная линия, которая значительно увеличит риск глобального конфликта", заявил Калиняк

Роберт Калиняк (Фото: Facebook)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что Украине больше поможет возвращение из-за границы ее боеспособных граждан, чем отправка войск НАТО. Его эфирное заявление опубликовала пресс-служба правящей партии страны SMER-SD в Facebook.

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"Из всех беженцев, которых мы защищаем, предоставляем им дом и работу, есть группа, которая подходит под украинский закон о призыве. Я думаю, что это самая большая помощь украинской армии, если у нее будет достаточно людей и мужчин", – сказал Калиняк.

Он добавил, что дискуссии о введении западных войск в Украину – это "толстая красная линия, пересечение которой значительно увеличит риск глобального конфликта".

Калиняк обвинил западные страны и словацкую оппозицию в призывах об увеличении помощи украинским военным, поскольку это якобы приводит к эскалации.

"Если бы они были серьезно настроены на поддержку Украины и победу над Россией, они бы призвали позволить боеспособным украинцам вернуться на родину. Мы видели результаты войны "до последнего украинца", и пора искать мирные решения. Лишь немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшему кровопролитию и восстановить суверенитет Украины", – резюмировал словацкий министр обороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в середине февраля, что Украина не сможет насильно вернуть домой выехавших за границу мужчин.

Во время новогоднего обращения Зеленский заявил: "Или ты работаешь, или воюешь. Потому что против нас – самая большая в мире террористическая организация. И очевидно, насколько больше мы должны делать, насколько активнее делать, насколько крепче должно быть наше единство и борьба".

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