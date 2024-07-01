Угорщина розпочала піврічне головування у Раді Євросоюзу: які у неї плани
З 1 липня і до грудня 2024 року триватиме головування Угорщини у Раді Євросоюзу – країна прийшла на зміну Бельгії.
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Після того, як Будапешт завершить головування, до справи приступить Варшава.
У середині червня Угорщина представила лозунг свого головування: "Make Europe Great Again" – подібне до наративу 45-го президента США Дональда Трампа.
Водночас влада Угорщини відкинула будь-які збіги з трампівським гаслом. Натомість міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока заявив, що це продовження гасла про "Сильну Європу" під час головування Угорщини в ЄС у 2011 році.
Пріоритетами угорського головування у Раді ЄС є такі сім напрямів:
→ ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;
→ посилення європейської оборонної політики;
→ послідовна і заснована на заслугах політика розширення;
→ припинення нелегальної міграції;
→ формування майбутнього політики згуртованості;
→ орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;
→ розв'язання демографічних проблем.
- 15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.
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