Угорщина розпочала піврічне головування у Раді Євросоюзу: які у неї плани

У грудні 2024 року у Раді ЄС Угорщину замінить Польща

Віктор Орбан (Фото: ЕРА/ANGELO CARCONI)

З 1 липня і до грудня 2024 року триватиме головування Угорщини у Раді Євросоюзу – країна прийшла на зміну Бельгії.

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Після того, як Будапешт завершить головування, до справи приступить Варшава.

У середині червня Угорщина представила лозунг свого головування: "Make Europe Great Again" – подібне до наративу 45-го президента США Дональда Трампа.

Водночас влада Угорщини відкинула будь-які збіги з трампівським гаслом. Натомість міністр у справах Європи угорського уряду Янош Бока заявив, що це продовження гасла про "Сильну Європу" під час головування Угорщини в ЄС у 2011 році.

Пріоритетами угорського головування у Раді ЄС є такі сім напрямів:

→ ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;

→ посилення європейської оборонної політики;

→ послідовна і заснована на заслугах політика розширення;

→ припинення нелегальної міграції;

→ формування майбутнього політики згуртованості;

→ орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;

→ розв'язання демографічних проблем.

15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.

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