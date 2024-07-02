Орбан назвал цель визита в Киев. Она связана с председательством Венгрии в Совете ЕС
Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ЭРА/ZOLTAN FISCHER)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его сегодняшний визит в Киев напрямую связан с председательством Будапешта в Совете Евросоюза, которое началось 1 июля.

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"Венгерское председательство имеет целью сделать свой вклад в решение вызовов, стоящих перед Европейским Союзом. Поэтому моя первая поездка была в Киев", – написал глава венгерского правительства на странице Facebook.

В то же время, он не уточнил, что имел в виду.

В приоритетах Венгрии во время полугодового председательства в Совете ЕС не было ни слова об Украине и российско-украинской войне. Своими приоритетами Будапешт назвал следующие семь направлений:

принятие нового европейского соглашения о конкурентоспособности;

усиление европейской оборонной политики;

последовательная и основанная на заслугах политика расширения;

прекращение нелегальной миграции;

формирование будущего политики сплоченности;

ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;

решение демографических проблем.

ДОПОЛНЕНО в 13:30. Глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net, что визит Орбана в Украину дает ему шанс продемонстрировать, что он будет занимать конструктивную позицию во время председательства Венгрии.

"Хотя по большому счету председательствующая в Совете ЕС страна не имеет больших полномочий, когда речь идет о процессе принятия решений в ЕС", – пояснил он.

По мнению нардепа, есть вероятность, что своим визитом венгерский премьер пытается продемонстрировать, что он не является сторонником российского диктатора Владимира Путина, которым его видит мир.

  • 15 марта 2024 года Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.
  • 27 июня ряд мировых СМИ писали, что на полях саммита ЕС Орбан подошел к президенту Зеленскому, оба лидера пожали руки, после чего эмоционально пообщались. О чем – до сих пор неизвестно.

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