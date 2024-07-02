Орбан назвал цель визита в Киев. Она связана с председательством Венгрии в Совете ЕС

Украинские власти пока не комментировали визит венгерского премьера, но в сети уже появились фото, на которых тот сидит с Зеленским в Офисе президента

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ЭРА/ZOLTAN FISCHER)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его сегодняшний визит в Киев напрямую связан с председательством Будапешта в Совете Евросоюза, которое началось 1 июля.

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"Венгерское председательство имеет целью сделать свой вклад в решение вызовов, стоящих перед Европейским Союзом. Поэтому моя первая поездка была в Киев", – написал глава венгерского правительства на странице Facebook.

В то же время, он не уточнил, что имел в виду.

В приоритетах Венгрии во время полугодового председательства в Совете ЕС не было ни слова об Украине и российско-украинской войне. Своими приоритетами Будапешт назвал следующие семь направлений:

→ принятие нового европейского соглашения о конкурентоспособности;

→ усиление европейской оборонной политики;

→ последовательная и основанная на заслугах политика расширения;

→ прекращение нелегальной миграции;

→ формирование будущего политики сплоченности;

→ ориентированная на фермеров сельскохозяйственная политика ЕС;

→ решение демографических проблем.

ДОПОЛНЕНО в 13:30. Глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net, что визит Орбана в Украину дает ему шанс продемонстрировать, что он будет занимать конструктивную позицию во время председательства Венгрии.

"Хотя по большому счету председательствующая в Совете ЕС страна не имеет больших полномочий, когда речь идет о процессе принятия решений в ЕС", – пояснил он.

По мнению нардепа, есть вероятность, что своим визитом венгерский премьер пытается продемонстрировать, что он не является сторонником российского диктатора Владимира Путина, которым его видит мир.

15 марта 2024 года Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.

27 июня ряд мировых СМИ писали, что на полях саммита ЕС Орбан подошел к президенту Зеленскому, оба лидера пожали руки, после чего эмоционально пообщались. О чем – до сих пор неизвестно.

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