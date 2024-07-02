Орбан назвав мету візиту до Києва. Вона пов'язана з головуванням Угорщини у Раді ЄС

Українська влада поки що не коментувала візит угорського прем'єра, але у мережі вже з'явились фото, на яких той сидить з Зеленським в Офісі президента

Віктор Орбан і Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ ZOLTAN FISCHER)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його сьогоднішній візит до Києва напряму пов'язаний з головуванням Будапешта у Раді Євросоюзу, яке розпочалося 1 липня.

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"Угорське головування має на меті зробити свій внесок у вирішення викликів, що стоять перед Європейським Союзом. Тому моя перша поїздка була до Києва", – написав глава угорського уряду на сторінці у Facebook.

Водночас він не уточнив, що мав на увазі.

У пріоритетах Угорщини під час піврічного головування у Раді ЄС не було ані слова про Україну та російсько-українську війну. Своїми пріоритетами Будапешт назвав такі сім напрямів:

→ ухвалення Нової європейської угоди про конкурентоспроможність;

→ посилення європейської оборонної політики;

→ послідовна і заснована на заслугах політика розширення;

→ припинення нелегальної міграції;

→ формування майбутнього політики згуртованості;

→ орієнтована на фермерів сільськогосподарська політика ЄС;

→ розв'язання демографічних проблем.

ДОПОВНЕНО о 13:30. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив LIGA.net, що візит Орбана до України дає йому шанс продемонструвати, що він буде займати конструктивну позицію під час головування Угорщини.

"Хоча за великим рахунком та країна, яка головує в Раді ЄС, не має великих повноважень, коли йдеться про процес ухвалення рішень в ЄС", – пояснив він.

На думку нардепа, є ймовірність, що своїм візитом угорський прем'єр намагається продемонструвати, що він не є таким прихильником російського диктатора Володимира Путіна, яким його бачить світ.

15 березня 2024 року Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.

27 червня низка світових ЗМІ писали, що на полях саміту ЄС Орбан підійшов до президента Зеленського, обидва лідери потисли руки, після чого емоційно поспілкувалися. Про що – досі невідомо.

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