Кулеба: Участие России во втором Саммите мира возможно по формату "зернового соглашения"

Министр иностранных дел отметил, что Киев не стремится к прямым контактам с российской стороной

Дмитрий Кулеба (Фото: Министерство иностранных дел)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что участие России во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил в эфире телемарафона.

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"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Когда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной и Турцией, ООН и Россией", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Киев не стремится к прямым контактам с российской стороной.

"Учитывая все те преступления, которые они совершают против нашего государства и хотят его уничтожения. Я хочу всем напомнить, что стратегическая цель России остается неизменной – уничтожение украинского государства", – подчеркнул Кулеба.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

Позже появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

20 июня Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, однако уже известно о планах россиян по попыткам срыва мероприятия.

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