Кулеба: Участие России во втором Саммите мира возможно по формату "зернового соглашения"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что участие России во втором Саммите мира возможно по формату Черноморской зерновой инициативы. Такое мнение глава внешнеполитического ведомства выразил в эфире телемарафона.
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"У нас есть очень успешный опыт переговоров по Черноморской зерновой инициативе. Когда Украина вела переговоры с Турцией и ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной и Турцией, ООН и Россией", – сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что Киев не стремится к прямым контактам с российской стороной.
"Учитывая все те преступления, которые они совершают против нашего государства и хотят его уничтожения. Я хочу всем напомнить, что стратегическая цель России остается неизменной – уничтожение украинского государства", – подчеркнул Кулеба.
- 15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.
- Позже появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.
- 20 июня Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, однако уже известно о планах россиян по попыткам срыва мероприятия.
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