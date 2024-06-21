Кулеба: Участь Росії в другому Саміті миру можлива у форматі "зернової угоди"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що участь Росії у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи. Таку думку очільник зовнішньополітичного відомства висловив в ефірі телемарафону.
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"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Коли Україна вела перемовини з Туреччиною й ООН, потім Туреччина й ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН й Україною та Туреччиною, ООН і Росією", – сказав Кулеба.
Очільник МЗС зазначив, що Київ не прагне до прямих контактів з російською стороною.
"З огляду на всі ті злочини, які вони вчиняють проти нашої держави й хочуть її знищення. Я хочу всім нагадати, що стратегічна мета Росії залишається незмінною – знищення української держави", – наголосив Кулеба.
- 15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.
- Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.
- 20 червня Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, однак вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву заходу.
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