Кулеба: Участь Росії в другому Саміті миру можлива у форматі "зернової угоди"

Міністр закордонних справ зазначив, що Київ не прагне до прямих контактів із російською стороною

Дмитро Кулеба (Фото: Міністерство закордонних справ)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що участь Росії у другому Саміті миру можлива за форматом Чорноморської зернової ініціативи. Таку думку очільник зовнішньополітичного відомства висловив в ефірі телемарафону.

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"У нас є дуже успішний досвід переговорів щодо Чорноморської зернової ініціативи. Коли Україна вела перемовини з Туреччиною й ООН, потім Туреччина й ООН вели перемовини з Росією. Угода виглядала як документ, підписаний між Туреччиною, ООН й Україною та Туреччиною, ООН і Росією", – сказав Кулеба.

Очільник МЗС зазначив, що Київ не прагне до прямих контактів з російською стороною.

"З огляду на всі ті злочини, які вони вчиняють проти нашої держави й хочуть її знищення. Я хочу всім нагадати, що стратегічна мета Росії залишається незмінною – знищення української держави", – наголосив Кулеба.

15-16 червня у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру, ініційований Україною – Росію на нього не запросили.

Згодом з'явився повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення та діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

20 червня Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, однак вже відомо про плани росіян щодо спроб зриву заходу.

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