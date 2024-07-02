Зеленский обсудил с Орбаном наиболее принципиальные вопросы – в будущем может быть договор

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ZOLTAN FISCHER/EPA)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили наиболее принципиальные вопросы соседских отношений – это может стать основой двустороннего договора между странами. Об этом заявил украинский лидер во время брифинга.

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"Сегодня мы с господином премьером Орбаном обсудили наиболее принципиальные вопросы наших соседских отношений – торговлю, трансграничное сотрудничество, инфраструктурные и энергетические вопросы", – заявил Зеленский.

Также лидеры обсудили гуманитарную сферу жизни венгров в Украине и украинцев в Венгрии. В частности, политики рассмотрели открытие первой украинской школы в Венгрии – и Орбан заверил в поддержке этого проекта.

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В целом содержание этого диалога может стать основой для будущего двустороннего документа между странами, отметил украинский лидер.

Новый документ будет регулировать все украино-венгерские взаимоотношения, текст может быть основан на зеркальном подходе – это позволит обоим народам пользоваться "всеми благами единства в Европе", пояснил президент.

Лидеры договорились, что их команды продолжат работу над деталями общих решений.

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