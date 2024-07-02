Зеленський обговорив з Орбаном найбільш принципові питання – у майбутньому може бути угода

Віктор Орбан та Володимир Зеленський (Фото: ZOLTAN FISCHER / EPA)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обговорили найбільш принципові питання сусідських відносин – це може стати основою для двостороннього договору між країнами. Про це заявив український лідер під час брифінгу.

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"Сьогодні ми з паном прем'єром Орбаном обговорили найбільш принципові питання наших сусідських відносин – торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні й енергетичні питання", – заявив Зеленський.

Також лідери обговорили гуманітарну сферу щодо життя угорців в Україні та українців в Угорщині. Зокрема, політики розглянули відкриття першої української школи в Угорщині – і Орбан запевнив у підтримці цього проєкту.

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Загалом, зміст цього діалогу може стати основою для майбутнього двостороннього документа між країнами, зазначив український лідер.

Новий документ регулюватиме всі україно-угорські взаємовідносини, текст може бути заснований на дзеркальному підході – це дозволить обом народам користуватися "усіма благами єдності в Європі", пояснив президент.

Лідери домовилися, що їхні команди продовжать роботу над деталями спільних рішень.

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