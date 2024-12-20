Байден за несколько дней до окончания полномочий встретится с папой римским

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден в последние недели своего президентства посетит Италию, где встретится с папой римским Франциском. Об этом сообщили в Белом доме.

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"Президент Байден встретится с папой римским и обсудит усилия по укреплению мира во всем мире и важные проблемы, с которыми сталкивается мир", – сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что Байден посетит Италию с 9 по 12 января 2025 года. Помимо встречи с Франциском американский лидер пообщается с премьер-министром Джорджией Мелони.

Также 19 декабря Байден провел телефонный разговор с папой римским. В Белом доме сообщили, что он поблагодарил Франциска за его деятельность "по облегчению страданий во всем мире", включая работу по продвижению прав человека и защите религиозных свобод.

Полномочия Байдена как президента США истекают 20 января. В этот день ожидается инаугурация Дональда Трампа.