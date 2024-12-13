NBC News: Команда Трампа обсуждает с Киевом и Белым домом завершение войны в Украине

По данным источников NBC News, Трамп, похоже, отдает себе отчет, что препятствием для мира является не Украина, а позиция российского диктатора Путина

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Белым домом и украинскими чиновниками о пути завершения войны. Об этом пишет NBC News со ссылкой на осведомленных собеседников, среди которых неназванные должностные лица администрации Джо Байдена.

Источники сообщают, что советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько разговоров с Майком Уолтцом, который может стать его преемником. В ходе этих бесед обсуждались текущие вопросы, однако стратегии завершения войны или заключения перемирия еще не затрагивали.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена отметил, что такие разговоры помогают команде Трампа избежать неожиданностей в действиях Белого дома касательно Украины до инаугурации нового президента.

"Трамп очень серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день", – процитировало NBC News одного из своих осведомителей.

По словам собеседников, последние контакты между Трампом, президентом Владимиром Зеленским и их советниками были конструктивными.

"Атмосфера взаимодействия между украинцами и командой Трампа, включая Зеленского и самого Трампа, до сих пор была положительной", – заявил еще один источник.

NBC News также отмечает, что Трамп, похоже, отдает себе отчет, что препятствием для мира является не Украина, а позиция российского диктатора Владимира Путина.

При этом источники подчеркивают, что команда Трампа до сих пор не представила Украине никакого четкого или концептуального плана мирного урегулирования.