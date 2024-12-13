NBC News: Команда Трампа обговорює з Києвом та Білим домом завершення війни в України
Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Команда обраного президента США Дональда Трампа веде переговори з Білим домом та українськими чиновниками щодо шляхів завершення війни. Про це пише NBC News з посиланням на обізнаних співрозмовників, серед яких неназвані посадовці адміністрації Джо Байдена.

Джерела повідомляють, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов із Майком Волтцом, який може стати його наступником. У ході цих бесід обговорювали поточні питання, проте стратегії завершення війни чи укладення перемир’я ще не зачіпали.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена зазначив, що такі розмови допомагають команді Трампа уникнути несподіванок у діях Білого дому щодо України до інавгурації нового президента.

"Трамп дуже серйозно налаштований на те, щоб домогтися припинення вогню в перший же день", – процитувало NBC News одного зі своїх інформаторів.

За словами співрозмовників видання, останні контакти між Трампом, президентом Володимиром Зеленським та їхніми радниками були конструктивними.

"Атмосфера взаємодії між українцями і командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", – заявило ще одне джерело.

NBC News також зазначає, що Трамп, схоже, усвідомлює, що перешкодою для миру є не Україна, а позиція російського диктатора Володимира Путіна.

При цьому джерела підкреслюють, що команда Трампа досі не представила Україні жодного чіткого або концептуального плану щодо мирного врегулювання.

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