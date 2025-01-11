Лесные пожары в Калифорнии сменили направление. Погибших может быть больше 11 – фото
Масштабные лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес на этой неделе, изменили направление движения, что повлекло за собой эвакуацию большего количества людей. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что пожары, вспыхнувшие на западе города в элитном районе Пасифик Палисейдс, изменили направление и приблизились к району Брентвуд и предгорьям Сан-Фернандо. Пожарные сообщили, что огонь распространяется на северо-восток.
Из шести пожаров, бушевавших в округе с 7 января, погибли по меньшей мере 11 человек и были уничтожены более 10 000 зданий. Ожидается, что количество жертв возрастет по завершении проверки домов.
- На днях в западной части Лос-Анджелеса, Калифорнии, вспыхнули лесные пожары. Ситуация в престижном районе Пасифик Палисейдс привела к эвакуации местных жителей, в частности, голливудских звезд.
- Пожар длится уже несколько суток, и площадь все больше расширяется из-за сильного ветра и сухого воздуха.