Трамп-младший и Маск возмутились из-за помощи Украине от пожарных Лос-Анджелеса в 2022-м

Сын Трампа и Илон Маск, видимо, увидели связь между масштабным пожаром в Калифорнии и предоставленной почти три года назад помощью Украине

Дональд Трамп-младший (Фото: EPA)

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший и миллиардер Илон Маск раскритиковали помощь Украине почти трехлетней давности на фоне масштабного пожара в Лос-Анджелесе.

В частности, Трамп-младший в соцсети Х напомнил, что пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала "много своих запасов" Украине, прикрепив соответствующие сообщения в медиа от 18 марта 2022 года.

Маск репостнул этот твит.

Затем Маск распространял и другие подобные твиты с критикой местных властей и помощи Украине, например: "Гидранты не наполняли. Они сократили $17 млн из пожарного бюджета. Они отправили запасы в Украину…"

На днях в западной части Лос-Анджелеса, Калифорния, вспыхнули лесные пожары.

Пожар длится уже несколько суток, и площадь все больше расширяется из-за сильного ветра и сухого воздуха.

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