Трамп-молодший і Маск обурилися через допомогу Україні від пожежників Лос-Анджелеса у 2022-му
Син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший та мільярдер Ілон Маск розкритикували допомогу Україні майже трирічної давнини на тлі масштабної пожежі в Лос-Анджелесі.
Зокрема, Трамп-молодший у соцмережі Х нагадав, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала "багато своїх запасів" Україні, прикріпивши відповідні повідомлення в медіа від 18 березня 2022 року.
Маск репостнув цей твіт.
Потім Маск поширював і інші подібні твіти з критикою місцевої влади та допомоги Україні, наприклад: "Гідранти не наповнювали. Вони скоротили $17 млн з пожежного бюджету Вони відправили запаси в Україну…"
- Днями у західній частині Лос-Анджелеса, Каліфорнії, спалахнули лісові пожежі. Ситуація у престижному районі Пасіфік Палісейдс призвела до евакуації місцевих мешканців, зокрема голлівудських зірок.
- Пожежа триває уже кілька діб, і площа все більше розширюється через сильний вітер і сухе повітря.
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