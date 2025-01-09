Трамп-молодший і Маск обурилися через допомогу Україні від пожежників Лос-Анджелеса у 2022-му

Син Трампа й Ілон Маск, певно, побачили зв'язок між масштабною пожежею у Каліфорнії та наданою майже три роки тому допомогою Україні

Дональд Трамп-молодший (Фото: EPA)

Син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший та мільярдер Ілон Маск розкритикували допомогу Україні майже трирічної давнини на тлі масштабної пожежі в Лос-Анджелесі.

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Зокрема, Трамп-молодший у соцмережі Х нагадав, що пожежна служба Лос-Анджелеса пожертвувала "багато своїх запасів" Україні, прикріпивши відповідні повідомлення в медіа від 18 березня 2022 року.

Маск репостнув цей твіт.

Потім Маск поширював і інші подібні твіти з критикою місцевої влади та допомоги Україні, наприклад: "Гідранти не наповнювали. Вони скоротили $17 млн з пожежного бюджету Вони відправили запаси в Україну…"

Днями у західній частині Лос-Анджелеса, Каліфорнії, спалахнули лісові пожежі. Ситуація у престижному районі Пасіфік Палісейдс призвела до евакуації місцевих мешканців, зокрема голлівудських зірок.

Пожежа триває уже кілька діб, і площа все більше розширюється через сильний вітер і сухе повітря.

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