Зірки Голлівуду евакуюються. Фото масштабної пожежі у Лос-Анджелесі

Фото лісової пожежі у Лос-Анджелесі (Фото: nbcnews)

У Лос-Анджелесі розгорілася масштабна лісова пожежа, яка охопила популярні та престижні райони, зокрема Пасіфік-Палісейдс, Пасадена і Сілмар – територію, де проживають голлівудські знаменитості.

Вогонь горить уже кілька діб, і площа пожежі все більше розширюється через сильний вітер і сухе повітря. Місцеві мешканці називають масштабну пожежу "схожою на фільм жахів" та однією з найбільш жахливих пожеж з 1993 року.

Оновлюємо дані про надзвичайну ситуацію.

Що відомо про масштаби пожежі та евакуацію населення

Пожежі, що сталися 7 січня 2025 року поширились на площу понад 510 га, зокрема в районі Пасіфік-Палісейдс та на західних околицях Лос-Анджелеса. Фахівці зазначають, що через сильні вітри та спекотний клімат вогонь наразі не вдається зупинити.

Як повідомляє влада, більш ніж 49 000 осіб були евакуйовані з постраждалих районів – влада взяла ситуацію під жорсткий контроль. Місцеві університети закриті. Понад 300 000 мешканців без електроенергії.

Великі населені пункти та прибережні райони намагаються захистити рятувальники, діючи в умовах надзвичайного стану. Пожежа в Палісейдс вже охопила майже 3000 акрів.

Хто серед евакуйованих

Серед евакуйованих – як звичайні громадяни, так і відомі особистості шоубізнесу, чиї будинки знаходяться в зонах, що зазнали стихійного лиха.

Райони, такі як Пасіфік-Палісейдс, є домом для багатьох зірок Голлівуду, серед яких багато акторів, продюсерів, а також високопосадовців.

Зокрема, повідомляється про участь в евакуації таких зірок, як Двейн Джонсон, Бред Пітт і Меган Фокс. Серед знаменитостей, які мають будинки у цьому районі, – Том Генкс, Дженніфер Еністон, Різ Візерспун, Джеймс Вуд і зірка баскетболу Кауї Леонард.

Заходи безпеки та оголошення надзвичайного стану

У відповідь на катастрофу каліфорнійський губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан у регіоні.

Також проводяться евакуаційні заходи, включно з доставленням мешканців до безпечних місць. Спільно з державними та місцевими органами влади активно працюють вогнеборці та волонтери, які допомагають у порятунку цивільних.

Оскільки ситуація є критичною, деякі регіони були визнані небезпечними для проживання, там почали забезпечувати рятувальні операції відразу після сигналів про наближення полум’я.

Повідомляється, що внаслідок пожеж, що спалахнули, вже постраждали декілька осіб, зокрема як мінімум один пожежник.

Заходи безпеки та оголошення надзвичайного стану в Західному Лос-Анджелесі (Фото: nbcnews)

Чому виникла пожежа та які її наслідки

За повідомленням місцевих рятувальних служб, наразі розслідуються причини виникнення пожежі, зокрема в Пасіфік-Палісейдс.

Проте очевидним є вплив кількох факторів, зокрема аномальної сухості клімату та різких поривів сильного вітру, які призвели до поширення вогню. На цей час влада не дає конкретних прогнозів щодо часу ліквідації стихії, ситуація залишається критичною.

Очікується, що вітер може посилитися до кінця тижня, що ускладнить ситуацію. Згідно з актуальними прогнозами, стихія може тривати до 10 січня, а операція з ліквідації вогню матиме тривалий характер, ймовірно, зайнявши кілька тижнів.

Пожежа в Лос-Анджлесі (Фото: AP News)