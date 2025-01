Звезды Голливуда эвакуируются. Жуткие фото масштабного пожара в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе разгорелся масштабный лесной пожар, охвативший популярные и престижные районы, в частности Пасифик-Палисейдс, Пасадена и Силмар – территорию, где проживают известные голливудские знаменитости.

Огонь горит уже несколько суток и площадь пожара все больше расширяется из-за сильных ветров и сухого воздуха. Местные жители называют масштабный пожар "похожим на фильм ужасов" и одним из самых ужасных пожаров с 1993 года.

Обновляем данные о чрезвычайной ситуации.

Пожары, произошедшие 7 января 2025 года, поражают своими масштабами. Огонь стремительно распространяется на площадь более 510 гектаров, в том числе в районе Pacific Palisades и западных окрестностях Лос-Анджелеса. Специалисты отмечают, что из-за сильных ветров, что принесло бурление, и жаркую климатическую среду огонь пока не удается остановить.

Как сообщают власти, более 49,000 человек были эвакуированы из пострадавших районов, и власти взяли ситуацию под жесткий контроль. Местные университеты закрыты. Более 300 тысяч жителей без электроэнергии.

Большие населенные пункты и прибрежные районы пытаются защитить спасатели, действуя в условиях чрезвычайного положения. Пожар в Палисейдс уже охватил почти 3000 акров.

NBCnews ведет прямые репортажи с места событий. По словам Mithil Aggarwal

A smoke advisory is in force around much of the Malibu Coast, stretching all the way down to Santa Monica and covering the Beverly Hills. The South Coast Air Quality Management District said the northeasterly winds are actively pushing the smoke from the fires southwest toward Malibu, forecasting the PM2.5 levels in the air to remain in the Unhealthy category on Air Quality Index. Authorities are also recommending those outside to use respirators for some protection.