Звезды Голливуда эвакуируются. Жуткие фото масштабного пожара в Лос-Анджелесе

Масштабные лесные пожары охватили западную часть Лос-Анджелеса, в том числе район Пасифик Палисейдс, где проживают многие голливудские звезды.

Фото лесного пожара в Лос-Анджелесе (Фото: nbcnews)

В Лос-Анджелесе разгорелся масштабный лесной пожар, охвативший популярные и престижные районы, в частности Пасифик-Палисейдс, Пасадена и Силмар – территорию, где проживают известные голливудские знаменитости.

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Огонь горит уже несколько суток и площадь пожара все больше расширяется из-за сильных ветров и сухого воздуха. Местные жители называют масштабный пожар "похожим на фильм ужасов" и одним из самых ужасных пожаров с 1993 года.

Обновляем данные о чрезвычайной ситуации.

Что известно о масштабах пожара и эвакуации населения

Пожары, произошедшие 7 января 2025 года, поражают своими масштабами. Огонь стремительно распространяется на площадь более 510 гектаров, в том числе в районе Pacific Palisades и западных окрестностях Лос-Анджелеса. Специалисты отмечают, что из-за сильных ветров, что принесло бурление, и жаркую климатическую среду огонь пока не удается остановить.

Как сообщают власти, более 49,000 человек были эвакуированы из пострадавших районов, и власти взяли ситуацию под жесткий контроль. Местные университеты закрыты. Более 300 тысяч жителей без электроэнергии.

Большие населенные пункты и прибрежные районы пытаются защитить спасатели, действуя в условиях чрезвычайного положения. Пожар в Палисейдс уже охватил почти 3000 акров.

NBCnews ведет прямые репортажи с места событий. По словам Mithil Aggarwal

A smoke advisory is in force around much of the Malibu Coast, stretching all the way down to Santa Monica and covering the Beverly Hills. The South Coast Air Quality Management District said the northeasterly winds are actively pushing the smoke from the fires southwest toward Malibu, forecasting the PM2.5 levels in the air to remain in the Unhealthy category on Air Quality Index. Authorities are also recommending those outside to use respirators for some protection.

Разрушение в результате пожара в Калифорнии / Фото: AP News

Кто среди эвакуированных

Среди эвакуированных – как обычные граждане, так и известные личности шоу-бизнеса, чьи дома находятся в зонах, поразивших стихийные бедствия. Районы, такие как Pacific Palisades, являются домом для многих звезд Голливуда, среди которых можно найти актеров, продюсеров, а также членов высоких общественных кругов.

И хотя точное количество знаменитостей, вынужденных покинуть свои дома, пока неизвестно, мы уже можем предположить, что большинство из них эвакуировались вместе с жителями.

Среди них сообщается об участии в эвакуации таких звезд, как Двейн Джонсон, Брэд Питт и Меган Фокс. Среди знаменитостей, имеющих дома в этом районе, Том Генкс, Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Джеймс Вуд и звезда баскетбола Кауи Леонард.

Меры безопасности и объявления чрезвычайного положения

В ответ на крушение калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в регионе. Это позволило обеспечить дополнительные ресурсы и силу для тушения огня.

Также проводятся эвакуационные мероприятия, включая доставку жителей в безопасные места. Совместно с государственными и местными органами власти активно работают пожарные и волонтеры, помогающие в спасении гражданских.

Поскольку ситуация критическая, некоторые регионы были признаны опасными для проживания и начали обеспечивать спасательные операции сразу после сигналов о приближении пламени.

В MSN сообщают, что в результате вспыхнувших пожаров уже пострадали несколько человек, в том числе как минимум один пожарный.

Multiple people, including at least one firefighter, injured in fires, officials say. При Palisades, Eaton и Hurst Fires залишались 0 процентов, полученные спустя Wednesday, он был немедленно clear, як багато людей були усунуті в blaze.

Меры безопасности и объявления чрезвычайного положения в Западном Лос-Анджелесе / Фото: nbcnews

Почему возник пожар и каковы его последствия

По сообщению местных спасательных служб, расследуются причины возникновения пожара, в частности, в Pacific Palisades.

Однако очевидно влияние нескольких факторов, в частности аномальной сухости климата и резких порывов сильных ветров, которые значительно способствовали распространению огня. В настоящее время власти не дают конкретных прогнозов по времени ликвидации стихии, однако ситуация остается критической.

Ожидается, что ветер может усилиться к концу недели, что усложнит ситуацию. Согласно актуальным прогнозам, стихия может продолжаться до 10 января, а операция по ликвидации огня будет иметь длительный характер, вероятно, заняв несколько недель.

Борьба за контроль над пламенем не прекращается даже в темных ночах, и это лишь подчеркивает огромные масштабы трагедии.

Фото пожара в Лос-Анджелесе / Фото: AP News