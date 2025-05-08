Конклав обрав нового папу римського, з димаря Сикстинської капели пішов білий дим

Кардинали обрали наступника папи Франциска на другий день голосування

Білий дим (Фото: ЕРА)

Конклав у Ватикані надвечір 8 травня обрав нового папу римського, з димаря Сикстинської капели пішов білий дім. Про це стало відомо з прямої трансляції.

Конклав зі 133 кардиналів на другий день голосування дійшов згоди щодо кандидатури наступника папи Франциска. Його ім'я мають оголосити пізніше. Колегія кардиналів налічує 252 особи, проте голосувати при виборі нового тата можуть лише кардинали молодші за 80 років.

Вибори понтифіка розпочалися у середу, 7 травня. Але у перший день голосування кардинали не змогли обрати папу, про що сигналізував чорний дим.