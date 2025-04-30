Перемир'я, Крим та надра. Журналісти дізналися зміст розмови Зеленського і Трампа у Ватикані

Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести, що Україна готова до повного й усеосяжного припинення вогню, водночас Росія — ні

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: МЗС України)

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у Ватикані переконував його, що Україна прагне повного припинення вогню. Про це, посилаючись на обізнаних співрозмовників, пишуть The Economist та Axios.

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За інформацією журналістів, Зеленський за 15 хвилин розмови з Трампом намагався донести, що Україна готова до повного й усеосяжного припинення вогню, водночас Росія — ні. Український президент також закликав американського лідера не упустити можливість для мирного врегулювання, підкреслюючи, що саме він має можливість сприяти досягненню миру.

Як зазначає The Economist, після цієї бесіди риторика США дещо змінилася, що свідчить про наявність порозуміння між Вашингтоном і Києвом.

За даними співрозмовників Axios, Зеленський підтвердив на зустрічі свою позицію, що не визнає тимчасово окупований Крим російським, на що Трамп чітко відповів, що не очікує від нього зміни цього курсу.

Джерела також зазначають, що президент США закликав Зеленського прискорити процес підписання угоди щодо видобутку корисних копалин.

25 квітня 2025 року Reuters опублікувало повний зміст "мирного плану Трампа", який американський спецпредставник Стів Віткофф представив на переговорах з Україною.

Згодом агентство опублікувало повний зміст пропозицій України та її європейських союзників щодо припинення війни Росії в Україні, які були надані США на переговорах у Лондоні у відповідь на "мирний план Трампа".

26 квітня Трамп та Зеленський мали зустріч у Ватикані, перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була перша зустріч політиків з моменту їхньої суперечки у Білому домі 28 лютого.

В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам-на-сам встигли обговорити багато".