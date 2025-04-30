Перемирие, Крым и недра. Журналисты узнали суть диалога Зеленского и Трампа в Ватикане

Зеленский за 15 минут разговора с Трампом пытался донести, что Украина готова к полному и всеобъемлющему прекращению огня, вместе с тем Россия — нет

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: МИД Украины)

Президент Владимир Зеленский во время встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Ватикане убеждал его, что Украина стремится к полному прекращению огня. Об этом, ссылаясь на осведомленных собеседников, пишут The Economist и Axios.

По информации журналистов, Зеленский за 15 минут разговора с Трампом пытался донести, что Украина готова к полному и всеобъемлющему прекращению огня, в то же время Россия нет. Украинский президент также призвал американского лидера не упустить возможность мирного урегулирования, подчеркивая, что именно он имеет возможность способствовать достижению мира.

Как отмечает The Economist, после этой беседы риторика США несколько изменилась, что свидетельствует о наличии взаимопонимания между Вашингтоном и Киевом.

По данным собеседников Axios, Зеленский подтвердил на встрече свою позицию, что не признает временно оккупированный Крым российским, на что Трамп четко ответил, что не ожидает от него изменения этого курса.

Источники также отмечают, что президент США призвал Зеленского ускорить процесс подписания соглашения по добыче полезных ископаемых.

25 апреля 2025 года Reuters опубликовало полное содержание "мирного плана Трампа", которое американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной.

Впоследствии агентство опубликовало полное содержание предложений Украины и ее европейских союзников по прекращению войны России в Украине, предоставленных США на переговорах в Лондоне в ответ на "мирный план Трампа".

26 апреля Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.

В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много".