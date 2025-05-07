У перший день конклаву не змогли обрати папу, з труби пішов чорний дим
Кардинали не змогли обрати нового папу римського у першому турі конклаву, з труби Сикстинської капели у Ватикані ввечері 7 травня пішов чорний дим. Про це повідомляє Vatican News.
На цей вечір було заплановане лише одне голосування, про результати якого сповістив чорний дим.
У конклаві беруть участь 133 кардинали. Для обрання нового папи необхідно отримати більшість у дві третини голосів, що в цьому випадку становить мінімум 89 голосів. Чорний дим символізує провальне голосування, білий – що папу обрали.
Голосування в Сикстинській каплиці продовжаться завтра. Наразі кардинали мають повернутись до каплиці Санта-Марта.
- Папа римський Франциск помер уранці у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. Ватикан повідомив, що понтифік помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.
- 26 квітня у Ватикані почалася церемонія поховання папи: заупокійна меса за понтифіком тривала півтори години. На церемонію прибуло багато світових лідерів, зокрема перед похороном вперше після суперечки у Білому домі зустрілися президенти Зеленський і Трамп.