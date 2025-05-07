У перший день конклаву не змогли обрати папу, з труби пішов чорний дим

Чорний дим (Фото: ЕРА/ETTORE FERRARI)

Кардинали не змогли обрати нового папу римського у першому турі конклаву, з труби Сикстинської капели у Ватикані ввечері 7 травня пішов чорний дим. Про це повідомляє Vatican News.

На цей вечір було заплановане лише одне голосування, про результати якого сповістив чорний дим.

У конклаві беруть участь 133 кардинали. Для обрання нового папи необхідно отримати більшість у дві третини голосів, що в цьому випадку становить мінімум 89 голосів. Чорний дим символізує провальне голосування, білий – що папу обрали.

Голосування в Сикстинській каплиці продовжаться завтра. Наразі кардинали мають повернутись до каплиці Санта-Марта.