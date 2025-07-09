Зеленський зустрівся із президентом Італії Маттареллою: про що говорили

Глави держав зустрілися у Римі та обговорили низку питань щодо російської агресії

Володимир Зеленський та Серджо Маттарелла (Фото: FABIO FRUSTACI

Президент Володимир Зеленський і президент Італії Серджо Маттарелла зустрілися у Римі та обговорили шляхи до припинення російсько-української війни й покарання країни-агресорки. Про це Зеленський написав в Telegram.

Зеленський подякував Італії за організацію Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10 липня.

"Італійський бізнес зацікавлений брати участь у реконструкції. Відбудова нашої країни має стати одночасно її глибокою трансформацією", – повідомив він.

Окрім питання відновлення України, Зеленський та Маттарелла обговорили повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, євроінтеграцію, санкційний тиск на РФ, створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

"Закликав Італію ратифікувати відповідну угоду, щоб трибунал розпочав роботу якнайшвидше", – написав Зеленський.

Своєю чергою президент Італії запевнив лідера України у повній підтримці, передає ANSA.

"Посилення жорстоких бомбардувань Росією населення та цивільної інфраструктури зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну", – сказав президент Італії.

Він додав, що Європа шукає будь-яку можливість, щоб завершити російсько-українську війну.

"Безпека України – це безпека Європи", – заявив Маттарелла.