Зеленский встретился с президентом Италии Маттареллой: о чем говорили

Главы государств встретились в Риме и обсудили ряд вопросов, связанных с российской агрессией

Владимир Зеленский и Серджо Маттарелла (Фото: FABIO FRUSTACI)

Президент Володимир Зеленський и президент Италии Серджо Маттарелла встретились в Риме и обсудили пути прекращения российско-украинской войны и наказания страны-агрессора. Об этом Зеленский написал в Telegram.

Зеленский поблагодарил Италию за организацию Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10 июля.

"Итальянский бизнес заинтересован в участии в восстановлении. Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", – сообщил он.

Помимо вопроса восстановления Украины, Зеленский и Маттарелла обсудили возвращение украинских детей, насильно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

"Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно скорее", – написал Зеленский.

В свою очередь президент Италии заверил лидера Украины в своей полной поддержке, передает ANSA.

"Усиление жестоких бомбардировок населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Россией укрепляет нашу решимость поддерживать Украину", – заявил президент Италии.

Он добавил, что Европа ищет любую возможность, чтобы положить конец российско-украинской войне.

"Безопасность Украины – это безопасность Европы", – заявил Маттарелла.