Зеленский встретился с президентом Италии Маттареллой: о чем говорили
Президент Володимир Зеленський и президент Италии Серджо Маттарелла встретились в Риме и обсудили пути прекращения российско-украинской войны и наказания страны-агрессора. Об этом Зеленский написал в Telegram.
Зеленский поблагодарил Италию за организацию Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10 июля.
"Итальянский бизнес заинтересован в участии в восстановлении. Восстановление нашей страны должно стать одновременно ее глубокой трансформацией", – сообщил он.
Помимо вопроса восстановления Украины, Зеленский и Маттарелла обсудили возвращение украинских детей, насильно вывезенных в Россию, евроинтеграцию, санкционное давление на РФ, создание Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
"Призвал Италию ратифицировать соответствующее соглашение, чтобы трибунал начал работу как можно скорее", – написал Зеленский.
В свою очередь президент Италии заверил лидера Украины в своей полной поддержке, передает ANSA.
"Усиление жестоких бомбардировок населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Россией укрепляет нашу решимость поддерживать Украину", – заявил президент Италии.
Он добавил, что Европа ищет любую возможность, чтобы положить конец российско-украинской войне.
"Безопасность Украины – это безопасность Европы", – заявил Маттарелла.
- 9 июля во время визита в Италию Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV, где понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы.