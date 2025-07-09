Зеленський і Келлог обговорили посилення ППО та нові санкції проти Росії

Зміцнення протиповітряної оборони України та додатковий тиск на країну-агрессорку є пріоритетними питаннями

Володимир Зеленський та Кіт Келлог (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом у Римі, де відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України. Серед питань, що обговорювалися – посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії. Про це Зеленський повідомив в Telegram.

Президент назвав розмову зі спецпосланцем президента США "змістовною".

"Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що у контексті військової допомоги обговорювалися також закупівля американської зброї та спільне оборонне виробництво.

Окремий фокус у бесіді, за його словами, був спрямований на тему санкційного тиску на Росію.

"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США", – написав Зеленський.

Він наголосив, що нові санкції, "безперечно можуть змусити Росію більше думати про мир".