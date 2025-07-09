Зеленський і Келлог обговорили посилення ППО та нові санкції проти Росії
Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом у Римі, де відбудеться Міжнародна конференція з питань відновлення України. Серед питань, що обговорювалися – посилення протиповітряної оборони та нові санкції проти Росії. Про це Зеленський повідомив в Telegram.
Президент назвав розмову зі спецпосланцем президента США "змістовною".
"Обговорили постачання зброї та посилення ППО. На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів", – повідомив Зеленський.
Президент додав, що у контексті військової допомоги обговорювалися також закупівля американської зброї та спільне оборонне виробництво.
Окремий фокус у бесіді, за його словами, був спрямований на тему санкційного тиску на Росію.
"Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США", – написав Зеленський.
Він наголосив, що нові санкції, "безперечно можуть змусити Росію більше думати про мир".
- Зеленський прибув із візитом до Рима у переддень Конференції з відновлення. Під час цього заходу очікується зустріч "коаліції охочих", обговорення передання додаткових Patriot та ракет до них, а також підписання угод щодо забезпечення України енергоресурсами на зиму.
- Керівник України мав аудієнцію у папи римського Лева XIV – понтифік знову підтвердив готовність Ватикану прийняти перемовини Києва та Москви.
- Також Зеленський зустрівся із президентом Італії Серджо Маттареллою.