Зеленский проведет в Риме дополнительные встречи с представителями США

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский 10 июля проведет дополнительные переговоры с представителями США в Риме. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Андрей Сибига, пишет МИД.

По его словам, ключевыми темами встреч станут санкционная политика и принятие нового пакета ограничений против России со стороны Соединенных Штатов в ближайшее время.

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9 июля президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Киттом Келлогом в Риме, где состоится Международная конференция по восстановлению Украины.

Среди обсуждавшихся вопросов были усиление противовоздушной обороны и новые санкции против России.

Украинский лидер назвал разговор со спецпосланником президента США "содержательным".