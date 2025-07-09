Зеленский проведет в Риме дополнительные встречи с представителями США
Президент Владимир Зеленский 10 июля проведет дополнительные переговоры с представителями США в Риме. Об этом сообщил министр иностранных дел и обороны Андрей Сибига, пишет МИД.
По его словам, ключевыми темами встреч станут санкционная политика и принятие нового пакета ограничений против России со стороны Соединенных Штатов в ближайшее время.
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9 июля президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента США по вопросам Украины Киттом Келлогом в Риме, где состоится Международная конференция по восстановлению Украины.
Среди обсуждавшихся вопросов были усиление противовоздушной обороны и новые санкции против России.
Украинский лидер назвал разговор со спецпосланником президента США "содержательным".
- Зеленский прибыл с визитом в Рим в преддверии Конференции по восстановлению. В рамках этого мероприятия ожидается встреча Коалиции желающих, обсуждение передачи дополнительных ракетных комплексов Patriot и ракет к ним, а также подписание соглашений об обеспечении Украины энергоресурсами на зиму.
- Глава Украины принял аудиенцию у папы римского Льва XIV – Понтифик вновь подтвердил готовность Ватикана принять переговоры Киева и Москвы.
- Также Зеленский встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой.