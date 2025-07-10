США говорили России, что может быть новый закон о санкциях, решение за Трампом – Рубио

Госсекретарь США не ответил, настал ли момент для принятия новых ограничений против Москвы

Марко Рубио (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Соединенные Штаты предупреждали Россию, что могут принять новый законопроект о санкциях. Решение насчет документа будет за президентом Дональдом Трампом, который разочарован тем, что "не удалось достичь большего прогресса" в переговорах. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио после встречи с руководителем кремлевской дипломатии Сергеем Лавровым в Малайзии, что транслировало медиа DRM News.

Журналист спросил Рубио, готовы ли Штаты ввести более сильные санкции против России после самых массированных атак РФ по Украине в последние три дня и встречи с Лавровым.

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"Президент сказал, что это опция, которая доступна ему как в рамках имеющихся полномочий, так и при условии, что Сенат и Палата представителей смогут принять законопроект, который даст ему возможность сделать это [ввести новые ограничения]", – ответил госсекретарь.

Он сообщил, что администрация президента США сотрудничает с Конгрессом относительно того, как будет выглядеть законопроект.

Чиновник отметил, что Трампу "нужна гибкость" относительно того, как и когда будут применяться эти санкции, поскольку такой механизм "дает ему максимальный рычаг влияния в любом разговоре и переговорах", и поэтому президент Штатов "говорил об этом [новом законопроекте] как о реальной опции".

По словам Рубио, в течение последней недели администрация работала непосредственно с Сенатом по поводу того, как будет выглядеть этот документ, и в то же время лидеры обеих палат Конгресса заявили, что готовы начать двигаться вперед в вопросе законопроекта.

"Мы это озвучили россиянам несколько недель назад. Мы сказали им, что наступит момент, когда нечто подобное может произойти. И мы будем продолжать озвучивать это, потому что это реальность", – заявил госсекретарь.

На вопрос, наступил ли уже этот момент, Рубио заявил, что решение за Трампом.

"Очевидно, что он разочарован тем, что не удалось достичь большего прогресса", – подытожил госсекретарь.