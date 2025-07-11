Штаты пока не рассказали Украине, какой "новый подход" Лавров передал Рубио – МИД

Представитель украинской дипломатии заявил, что Киев будет ждать контактов с Вашингтоном, чтобы обсудить этот вопрос

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Украину пока не информировали о "новом подходе" в мирных переговорах, который глава кремлевской дипломатии Сергей Лавров передал госсекретарю Марко Рубио во время встречи в Малайзии. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время брифинга.

"Для того, чтобы выставить Вам свое отношение, мне нужно было бы увидеть эту концепцию. По состоянию на сейчас ни я, ни, насколько мне известно, кто-либо другой в Украине такую концепцию не видел", – заявил чиновник.

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Он отметил, что если Вашингтон передаст такую концепцию, то Киев будет ее изучать.

Однако, подчеркнул Тихий, сейчас страна видит "не концепции, а конкретные российские удары по нашим городам и общинам и ежедневный террор".

Чиновник добавил, что Украина будет ждать контактов со Штатами, чтобы прояснить ситуацию: "Что же на самом деле там россияне [говорили], какие сигналы доносились – и соответственно тогда будем планировать свои реакции",

"Но опять же, с россиянами есть один принцип, остающийся неизменным: смотрим не на заявления, которые в основном лживые, а на действия, которые показывают, к чему на самом деле Россия стремится", – подытожил Тихий.

Накануне Рубио заявил, что на встрече с Лавровым обсуждался "новый и другой подход" к мирным переговорам. Однако других деталей американский чиновник не привел.

"Я бы не характеризовал это как нечто, что гарантирует мир, но это концепция, которую, знаете, я передам президенту [Трампу]", – рассказал госсекретарь

Чиновник отмечал, что повторил российской стороне слова президента США о "разочаровании и фрустрации из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах или в продвижении вперед".