Трамп угрожает сократить 50-дневный срок, данный Путину для мирного соглашения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил сократить срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. С соответствующим заявлением Трамп выступил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, передает телеканал Sky News.
"Мы обсуждали это, мы с вами [Стармером] обсуждали это много раз, и мы думали, что уладили этот вопрос", – сказал Трамп, имея в виду войну России против Украины.
По словам Трампа, а затем Путин "выходит и начинает запускать ракеты по каким-то городам, например, Киеву, и убивает множество людей в доме престарелых или где-то еще".
Президент США повторил свой тезис о том, что очень разочарован диктатором РФ.
"Нам придется подумать, я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, на меньшее количество, потому что, думаю, я уже знаю ответ", – подчеркнул он.
28 июля Трамп приветствует Стармера в гольф-клубе в населенном пункте Тернберри на западе Шотландии. Британский премьер прибыл туда вместе со своей супругой Викторией Стармер.
Даунинг-стрит сообщал, что лидеры обсудят "ускорение введения" соглашения между США и Британией об отмене тарифов.
Также главный вопрос повестки дня – прекращение "несказанных страданий и голода в Газе" и освобождение израильских заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.
- 14 июля Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих ресурсы у государства-агрессора.
- Каллас приветствовала новую позицию президента США по отношению к России, но заметила, что его 50-дневный ультиматум для Москвы – это "очень долгий срок".
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