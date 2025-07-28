Трамп угрожает сократить 50-дневный срок, данный Путину для мирного соглашения

Президент США в очередной раз повторил, что "очень разочарован" диктатором РФ

Дональд Трамп с супругами Стармерами (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил сократить срок, который дал российскому диктатору Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. С соответствующим заявлением Трамп выступил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии, передает телеканал Sky News.

"Мы обсуждали это, мы с вами [Стармером] обсуждали это много раз, и мы думали, что уладили этот вопрос", – сказал Трамп, имея в виду войну России против Украины.

По словам Трампа, а затем Путин "выходит и начинает запускать ракеты по каким-то городам, например, Киеву, и убивает множество людей в доме престарелых или где-то еще".

Президент США повторил свой тезис о том, что очень разочарован диктатором РФ.

"Нам придется подумать, я сокращу те 50 дней, которые я ему дал, на меньшее количество, потому что, думаю, я уже знаю ответ", – подчеркнул он.

28 июля Трамп приветствует Стармера в гольф-клубе в населенном пункте Тернберри на западе Шотландии. Британский премьер прибыл туда вместе со своей супругой Викторией Стармер.

Даунинг-стрит сообщал, что лидеры обсудят "ускорение введения" соглашения между США и Британией об отмене тарифов.

Также главный вопрос повестки дня – прекращение "несказанных страданий и голода в Газе" и освобождение израильских заложников, которых до сих пор удерживает ХАМАС.