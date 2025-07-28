Сенатор Грэм о новом дедлайне для России: Путин серьезно просчитался относительно Трампа

Линдси Грэм (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Российский диктатор Владимир Путин серьезно просчитался с президентом США Дональдом Трампом, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. Такое мнение он высказал в социальной сети X, комментируя новый дедлайн Трампа.

Грэм заявил, что полностью понимает разочарование Трампа относительно постоянных атак России на Украину, что свидетельствует об отсутствии реального желания сесть за стол мирных переговоров.

"Путин серьезно просчитался с президентом Трампом. Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, которые поддерживают военную машину Путина, вскоре заплатят давно назревшую цену", – написал сенатор.

Он добавил, что Конгресс, в подавляющем большинстве двухпартийный, готов помочь "Трампу в его усилиях по привлечению сторон к мирным переговорам".