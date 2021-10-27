Пограничники с августа выявили 350 поддельных COVID-сертификатов
27.10.2021, 13:43
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
С августа 2021 года пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder выявили 350 фальшивых COVID-сертификатов, за прошлые сутки – десять. Об этом сообщает сайт Министерства внутренних дел.
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Сотрудники проверили 7000 сертификатов о вакцинации, негативном результате теста или выздоровлении от коронавируса, 350 из них оказались поддельными. Об этих случаях подделки документов сотрудники сообщили в Нацполицию.
За прошедшие сутки в киевских аэропортах выявили десять подделок.
За фальсификацию документов предусмотрен штраф до 850 грн, лишение свободы на полгода либо ограничение свободы на срок до 2 лет.
- 22 октября 2021 года бывший народный депутат Надежда Савченко с сестрой пытались попасть в Украину из Турции по поддельным сертификатам, сообщили в МВД. Савченко сказала, что они не покупали поддельных документов.
- 27 октября киберполиция Запорожья и Минцифра обнаружили создателя фейковой "Дии", это 21-летний житель Запорожья. У приложения нет доступа к госреестрам, во время проверки документов из такого приложения можно выявить подделку.
Читайте также: Как получить COVID-сертификат без Дия.Подписи и распечатать: видео
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