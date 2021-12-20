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Оптимистов убавилось. Украинцев спросили, будет ли 2022-й лучше нынешнего: опрос Рейтинга

Цей матеріал також доступний українською
20.12.2021, 11:10
Оптимистов убавилось. Украинцев спросили, будет ли 2022-й лучше нынешнего: опрос Рейтинга - Фото
Фото: pixabay.com

Треть украинцев (31%) считают, что 2022 год будет лучше предыдущего, еще столько же – что ничего не изменится. Еще треть ожидает, что следующий год будет хуже. Об этом говорится в социологическом опросе Группы Рейтинг.

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Социологи отмечают, что в прошлом году ожидания были лучше. Тогда 52% граждан были убеждены, что 2021 год будет лучше 2020-го.

Ілюстрація: Група Рейтинг

Оптимистично настроены преимущественно младшая аудитория (до 40 лет), старшие полагают, что ничего не изменится или будет хуже.

По итогам 2021 больше половины (67%) украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% – в правильном. Еще 9% – не определились.

Ілюстрація: Група Рейтинг

Опрос проведен по телефону 14-16 декабря 2021 года среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Всего опросили 2000 респондентов. Погрешность – не более 2,2%.

  • 19 августа 2021 года, перед Днем Независимости, украинцев спросили, поддерживают ли они независимость и хотят ли вступления в ЕС и НАТО.
  • Согласно опросу, прошедшему в октябре 2021-го, почти половина украинцев считает, что действующая власть ничем не отличается от предыдущей.
Марина Тищенко
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опрос группа рейтинг социология новый год
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