Оптимистов убавилось. Украинцев спросили, будет ли 2022-й лучше нынешнего: опрос Рейтинга

Треть украинцев (31%) считают, что 2022 год будет лучше предыдущего, еще столько же – что ничего не изменится. Еще треть ожидает, что следующий год будет хуже. Об этом говорится в социологическом опросе Группы Рейтинг.

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Социологи отмечают, что в прошлом году ожидания были лучше. Тогда 52% граждан были убеждены, что 2021 год будет лучше 2020-го.

Оптимистично настроены преимущественно младшая аудитория (до 40 лет), старшие полагают, что ничего не изменится или будет хуже.

По итогам 2021 больше половины (67%) украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 24% – в правильном. Еще 9% – не определились.

Опрос проведен по телефону 14-16 декабря 2021 года среди населения Украины от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Всего опросили 2000 респондентов. Погрешность – не более 2,2%.

19 августа 2021 года, перед Днем Независимости, украинцев спросили, поддерживают ли они независимость и хотят ли вступления в ЕС и НАТО.

Согласно опросу, прошедшему в октябре 2021-го, почти половина украинцев считает, что действующая власть ничем не отличается от предыдущей.

Марина Тищенко

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