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Александр Усик стал новым послом фандрейзинговой платформы United24

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2022, 22:34
Александр Усик стал новым послом фандрейзинговой платформы United24 - Фото
Александр Усик (Фото: EPA)

Украинский боксер Александр Усик стал новым послом фандрейзинговой платформы United24, собравшей уже более $200 млн от людей из десятков стран. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"Я только что говорил с ним и поблагодарил его за готовность работать для Украины", – сказал президент.

По его словам, Усик сосредоточится на проектах, посвященных восстановлению Украины, в частности, в Киевской области.

Зеленский напомнил, что послами вместе с Усиком уже являются Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, Лиев Шрайбер, Барбра Стрейзанд и Марк Гэмилл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На United24 запустили продажу браслетов из металла Азовстали: деньги пойдут на дроны для ВСУ

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Александр Усик United24
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