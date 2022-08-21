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"Уничтожу обоих". Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика над Джошуа – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 06:34
Тайсон Фьюри (фото - ЕРА)

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что за один вечер побьет и украинского чемпиона-супертяжа Александра Усика и его оппонента Энтони Джошуа. Об этом он сказал в Instagram stories, комментируя вторую победу Усика над Джошуа.

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"Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дер***м. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было де***о! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер", – сказал он.

Фьюри, который ранее уверял, что завершил карьеру, также призвал "доставать чековые книжки".

""Цыганский король" (прозвище Фьюри. – Ред.) останется здесь навсегда", – добавил он.

  • Усик во втором бою с Джошуа защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и WBO в супертяжелом весе.
  • Фьюри обладает поясом WBC – единственный, которого нет в супертяжелой коллекции Усика.
  • Украинец после боя Джошуа захотел стать абсолютным чемпионом и вызвал на бой Цыганского короля. Усик заявил, что будет боксировать с Фьюри – или не будет боксировать вообще.

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Марк Сировой
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Энтони Джошуа бокс Александр Усик тайсон фьюри
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