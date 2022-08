"Уничтожу обоих". Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика над Джошуа – видео

Британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что за один вечер побьет и украинского чемпиона-супертяжа Александра Усика и его оппонента Энтони Джошуа. Об этом он сказал в Instagram stories, комментируя вторую победу Усика над Джошуа.

"Если быть честным с вами, ребята, после просмотра, оба они были дер***м. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, которые я когда-либо видел. Это было де***о! Давайте! Я уничтожу их обоих в один вечер", – сказал он.

Фьюри, который ранее уверял, что завершил карьеру, также призвал "доставать чековые книжки".

""Цыганский король" (прозвище Фьюри. – Ред.) останется здесь навсегда", – добавил он.

Tyson Fury, checking in from his birthday/retirement party in Manchester, suggests that he will return to boxing to fight Oleksandr Usyk to unify the heavyweight championship for the first time in more than two decades. pic.twitter.com/fChRBjJfMR