Усик: Крым был и остается украинским, он вернется. Я еще в 2014 году сказал про оккупацию

Украинский боксер и чемпион-тяжеловес Александр Усик заявил, что временно оккупированный Крым был и остается территорией Украины, а также выразил уверенность, что полуостров будет освобожден. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по возращении в Украину после победы в реванше против Энтони Джошуа.

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По его словам, еще в 2014 году, когда Крым был оккупирован россиянам он сказал на пресс-конференции, что полуостров принадлежит Украине.

"Он был украинским и остается. На момент оккупации я был в Крыму, но за два дня до псевдореферендума я выехал оттуда, это была моя принципиальная позиция. Никто не пришел помогать Крыму и крымчанам, тогдашняя власть ничего не сделала. А меня начали спрашивать про Крым и на этом зарабатывать себе какие-то рейтинги", — сказал Усик.

Спортсмен подчеркнул, что он первым сказал, что Крым является временно оккупированной территорией, однако выразил уверенность, что он вернется в Украину.

СПРАВКА. Усик родился и вырос в Симферополе. После оккупации Крыма Россией в 2014 году он делал акцент на украинской принадлежности полуострова. В 2016 году он не смог определиться с принадлежностью Крыма, отвечая на вопросы журналистов. В 2018 году Усик заявил, что Крым – "божий", и его возвращение в Украину "зависит от народа и Бога". Многие в украинском обществе называли подобную позицию боксера неоднозначной и подвергали его критике.

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Дмитро Гриниченко

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