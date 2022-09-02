Усик: Крым был и остается украинским, он вернется. Я еще в 2014 году сказал про оккупацию
Украинский боксер и чемпион-тяжеловес Александр Усик заявил, что временно оккупированный Крым был и остается территорией Украины, а также выразил уверенность, что полуостров будет освобожден. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по возращении в Украину после победы в реванше против Энтони Джошуа.
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По его словам, еще в 2014 году, когда Крым был оккупирован россиянам он сказал на пресс-конференции, что полуостров принадлежит Украине.
"Он был украинским и остается. На момент оккупации я был в Крыму, но за два дня до псевдореферендума я выехал оттуда, это была моя принципиальная позиция. Никто не пришел помогать Крыму и крымчанам, тогдашняя власть ничего не сделала. А меня начали спрашивать про Крым и на этом зарабатывать себе какие-то рейтинги", — сказал Усик.
Спортсмен подчеркнул, что он первым сказал, что Крым является временно оккупированной территорией, однако выразил уверенность, что он вернется в Украину.
- Усик во втором бою с Джошуа защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и WBO в супертяжелом весе. Победу он посвятил ВСУ.
- Его поздравили с победой президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и ряд других известных личностей.
- После боя боксер сказал, что российский диктатор Владимир Путин – очень слабый, хоть и хочет казаться сильным.
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