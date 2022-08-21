"Он очень слабый". Усик высказался о Путине после победы над Джошуа

Украинский боксер, чемпион-супертяж Александр Усик, заявил, что российский диктатор Владимир Путин – очень слабый, хоть и хочет казаться сильным. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после победы в бою над Энтони Джошуа.

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Один из журналистов вспомнил, что Путин пытается строить образ "мачо", ходить с голым торсом и хвастается черным поясом по дзюдо.

Он все это делает, показывает, что он сильный, что он мощный, что он красивый. На самом деле он не такой. Это все обман. Он показывает, что он сильный, но он слабый. Он показывает, какой он, но он – очень слабый, – отреагировал Усик.

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Марк Сировой

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