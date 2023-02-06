Усик записал обращение к президенту МОК: Российская армия убивает спортсменов

Украинский боксер Александр Усик записал обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, раскритиковав его инициативу относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

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"Вы хотите разрешить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Российская армия пришла на нашу землю, убивает мирное население, убивает спортсменов, убивает тренеров, разрушает спортивные площадки и спортивные залы", – сказал Усик в обращении к Баху.

По его словам, награды, которые будут получать российские спортсмены, будут "наградами крови, смерти и слез".

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25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц по войне против Украины должны выступать в нейтральном статусе. Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".

Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду – это сказать всему миру, что террор может быть приемлемым.

МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины.

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Андрій Водяний

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