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Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 15:52
Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховная Рада обратилась к Международному олимпийскому комитету, национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям, а также парламентам стран мира с призывом запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее обращение поддержали 324 нардепа. Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко.

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Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и беларуских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворение агрессора, говорится в обращении.

Совет призвал запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях до завершения вооруженной агрессии, вывода оккупационных войск со всей территории Украины и решения вопроса компенсации Россией всего причиненного Украине ущерба.

Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях

Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях

Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях
СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии, допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц в войне против Украины будут среди "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".
Вадим Ребрина
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верховная рада Спорт Олимпийские игры мок
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