Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях

Верховная Рада обратилась к Международному олимпийскому комитету, национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям, а также парламентам стран мира с призывом запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее обращение поддержали 324 нардепа. Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко.

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Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и беларуских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворение агрессора, говорится в обращении.

Совет призвал запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях до завершения вооруженной агрессии, вывода оккупационных войск со всей территории Украины и решения вопроса компенсации Россией всего причиненного Украине ущерба.

СПРАВКА. 25 января 2023 года МОК заявил, что солидарен с предложением Олимпийского совета Азии, допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в азиатских соревнованиях, где можно будет завоевать лицензию на выступление на Олимпиаде в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В комитете предполагают, что спортсмены этих стран-союзниц в войне против Украины будут среди "нейтральных участников". Глава МОК Томас Бах заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов, "не поддерживающих войну в Украине".

Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду, – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.

МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины.

1 февраля НОК Латвии выпустил официальное заявление, в котором сказано, что "латвийские спортсмены и представители спорта не должны участвовать в тех же соревнованиях, что и спортсмены и представители России и Беларуси".

Вадим Ребрина

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