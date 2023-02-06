Рада призвала МОК запретить участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях
Верховная Рада обратилась к Международному олимпийскому комитету, национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям, а также парламентам стран мира с призывом запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях. Соответствующее обращение поддержали 324 нардепа. Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и беларуских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворение агрессора, говорится в обращении.
Совет призвал запретить участие российских и беларуских спортсменов в международных спортивных соревнованиях до завершения вооруженной агрессии, вывода оккупационных войск со всей территории Украины и решения вопроса компенсации Россией всего причиненного Украине ущерба.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вернуть российских спортсменов на Олимпиаду, – это сказать всему миру, что террор может быть приемлем.
- МОК назвал неконструктивной и клеветнической критику со стороны представителей власти Украины.
- 1 февраля НОК Латвии выпустил официальное заявление, в котором сказано, что "латвийские спортсмены и представители спорта не должны участвовать в тех же соревнованиях, что и спортсмены и представители России и Беларуси".
Комментарии