Залужный: Сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16 "шахедов" над Украиной

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки России на Украину были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 их дронов-камикадзе Shahed.

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Он сообщил, что 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 – с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты и 15 дронов в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

С 29 на 30 августа произошла наиболее разрушительная атака на тылы России: горят самолеты на аэродроме в Пскове, прилет по в/ч и заводу микроэлектроники, взрывы в других местах.

Ночью россияне обстреляли Киев, Киевскую и Житомирскую области. В результате атаки на последнюю были повреждены инфраструктурный объект и железная дорога.

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