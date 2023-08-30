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Залужный: Сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16 "шахедов" над Украиной

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 08:55
Залужный: Сбиты все 28 крылатых ракет и 15 из 16
Валерий Залужный (скриншот)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки России на Украину были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 их дронов-камикадзе Shahed.

Он сообщил, что 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.

16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 – с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты и 15 дронов в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

Фото: главком Залужный

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Милана Головань
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