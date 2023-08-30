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Залужний: Збито всі 28 крилатих ракет та 15 із 16 "шахедів" над Україною

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 08:55
Залужний: Збито всі 28 крилатих ракет та 15 із 16
Валерій Залужний (скриншот)

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки Росії на Україну було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 із 16 їхніх дронів-камікадзе Shahed.

Він повідомив, що 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 – з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 15 дронів у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Фото: головком Залужний

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Мілана Головань
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війнабезпілотникракетадронВалерій Залужний
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