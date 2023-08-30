Залужний: Збито всі 28 крилатих ракет та 15 із 16 "шахедів" над Україною

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки Росії на Україну було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 із 16 їхніх дронів-камікадзе Shahed.

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Він повідомив, що 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 – з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети та 15 дронів у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

З 29 на 30 серпня відбулася найбільш руйнівна атака на тили Росії: горять літаки на аеродромі в Пскові, приліт по в/ч і заводу мікроелектроніки, вибухи в інших місцях.

Вночі росіяни обстріляли Київ, Київську область та Житомирщину. Внаслідок атаки на останню було пошкоджено інфраструктурний об'єкт та залізницю.

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