Одесса. Ночью пограничники уничтожили ракету над морем, возможно, это Х-101 – фото

Украинские моряки-пограничники сбили российскую крылатую ракету над морем во время ночной атаки оккупантов. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Telegram.

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"Сегодня ночью военнослужащие Одесского отряда морской охраны зафиксировали смертоносную стратегическую ракету, вероятно Х-101, во время выполнения задания по противоракетной обороне. По обнаруженной цели сразу открыли огонь из имеющегося вооружения. Ракета взорвалась над морем", — пишет ГПСУ.

Х-101 – это стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

По разным данным, дальность действия составляет от 3000 до 5500 км.

С начала полномасштабного вторжения Россия запускает такие ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в своем воздушном пространстве.

Ранее глава Офиса президента сообщал, что в российских ракетах Х-101 используется около 30 иностранных микросхем.

ГПСУ добавляет фото уничтоженной ракеты:

Ночью 30 августа страна-террорист РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136 (они же "Герань-2"), "Калибрами" с моря и крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 их дронов-камикадзе Shahed.

В Киеве в результате отработки противовоздушной обороны и падения обломков возник пожар в двух районах столицы. Обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Рив Гош". В результате российской атаки на разные районы столицы количество пострадавших возросло до трех, погибли два человека, сообщили в Дарницкой райадминистрации.

В Житомирской области обломки сбитого БПЛА частично повредили инфраструктурный объект и железную дорогу, жертв и пострадавших нет, заявили в ОВА.

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