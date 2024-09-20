Генасамблея ООН у Нью-Йорку. Шольц зустрінеться з Зеленським, Ердоганом та Лулою да Сілвою
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку. Про це пише n-tv з посиланням на джерела у німецькому уряді.

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Співрозмовники видання повідомили, що Шольц також планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець журналістам.

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