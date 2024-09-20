Генасамблея ООН у Нью-Йорку. Шольц зустрінеться з Зеленським, Ердоганом та Лулою да Сілвою
Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку. Про це пише n-tv з посиланням на джерела у німецькому уряді.
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Співрозмовники видання повідомили, що Шольц також планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.
"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець журналістам.
- Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
- Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.
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