Генасамблея ООН у Нью-Йорку. Шольц зустрінеться з Зеленським, Ердоганом та Лулою да Сілвою

За словами джерела n-tv у німецькому уряді, Берлін хоче послати сигнал у Нью-Йорку, що війна в Україні залишається на порядку денному

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським на Генасамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня у Нью-Йорку. Про це пише n-tv з посиланням на джерела у німецькому уряді.

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Співрозмовники видання повідомили, що Шольц також планує зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою.

"Ми хочемо послати сигнал у Нью-Йорку, що цей конфлікт, російська загарбницька війна, залишається на порядку денному", – сказав високопоставлений урядовець журналістам.

Увечері 18 вересня Зеленський заявив, що план перемоги готовий. Раніше він наголошував, що передусім передасть його чинному президенту США Джо Байдену та кандидатам – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

Постійна представниця Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявляла, що країна вже бачила мирний план Зеленського — і США вважають, що його стратегія та план можуть працювати.

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