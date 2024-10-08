Преимущество Харрис над Трампом сократилось – опрос

Дональд Трамп (Фото: Erik Lesser/EPA)

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на три процентных пункта менее чем за месяц до выборов — 46% против 43%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

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В опросе 20-23 сентября Трамп отставал от Харрис на шесть пунктов. Новые данные показали, что у него больше приверженности в экономических вопросах. А некоторых избирателей могли переманить на его сторону заявления, что нелегальные иммигранты в США склонны к преступлениям, пишут журналисты.

В то же время респонденты назвали экономику главной проблемой, с которой сталкиваются Соединенные Штаты. Около 44% сказали, что Трамп имеет лучший подход к решению проблемы "стоимости жизни". 38% опрошенных считают лучшей политику Харрис.

Среди ряда экономических вопросов, которые должен решить следующий президент, около 70% респондентов сказали, что стоимость жизни будет важнейшей, и лишь некоторые выбрали рынок труда, налоги или улучшение финансового положения. Трамп имел большую поддержку, чем Харрис, в каждой из этих сфер, хотя избиратели с преимуществом от 42% до 35% считали, что демократ является лучшим кандидатом для преодоления разрыва между богатыми и рядовыми американцами.

Около 53% респондентов согласились с утверждением, что "иммигранты, находящиеся в стране нелегально, представляют опасность для общественной безопасности" против 41%, которые не согласились. В майском опросе Reuters/Ipsos избиратели разделились по этому вопросу так: 45% согласились, а 46% — нет.

В материале говорится, что в течение года на предвыборных митингах Трамп обращал внимание на преступления, совершенные нелегальными иммигрантами в стране. Хотя данных об иммиграционном статусе преступников мало, исследования в целом показали, что иммигранты не чаще, чем коренные американцы, совершают преступления.

Харрис опережала Трампа в каждом из шести опросов Reuters/Ipsos по поводу их противостояния, с тех пор как она вступила в гонку в конце июля.

В рамках исследования Reuters/Ipsos было опрошено 1272 взрослых американца по всей стране, включая 1076 зарегистрированных избирателей. Среди них 969 человек заявили, что предположительно придут на выборы. Погрешность составляет три процентных пункта.