Напряженность между штабом Харрис и Белым домом растет по мере приближения выборов – Axios

В штабе Харрис утверждают, что Белый дом недостаточно координирует месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что лучше для кампании

Камала Гаррис (Фото: Molly Peters/EPA)

Отношения между командой кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и Белым домом становятся все более напряженными в последние недели перед днем ​​выборов. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на 10 человек, знакомых с ситуацией.

Команда действующего президента США Джо Байдена хочет, чтобы Харрис выиграла выборы, но многие высокопоставленные помощники американского лидера остаются обиженными из-за того, что его заставили выйти из гонки, и все еще привыкают к второстепенным ролям в предвыборной кампании.

"Они слишком обижены", – сказал один из близких соратников Харрис о команде президента, и это мнение разделяют даже некоторые помощники Белого дома.

Некоторые из команды Харрис утверждают, что ведущие помощники Белого дома недостаточно координируют месседжи и график Байдена, чтобы согласовать их с тем, что лучше для кампании демократа.

В частности, 11 октября Байден провел импровизированную пресс-конференцию в Белом доме как раз тогда, когда Харрис собиралась провести собрание в Мичигане. Это привело к тому, что ее мероприятие освещалось на телевидении не так широко, как могло бы.

Ранее в начале недели Харрис раскритиковала губернатора Флориды Рона Десантиса за то, что он не ответил на ее звонок по поводу недавних ураганов, а Байден вскоре после этого похвалил Десантиса за "любезность" и "готовность к сотрудничеству". Один из собеседников Axios отметил, что Байден не знал о комментариях Харрис на этот счет.

"Белому дому не хватает человека в комнате, который бы прежде всего думал о том, как все это повлияет на кампанию", — отметил представитель штаба демократа.

Кроме этого, команда Харрис пыталась добавить персонал в офис вице-президента, чтобы справляться с большей нагрузкой. По словам двух людей, знакомых с этим делом, она была разочарована темпами, с которыми Белый дом подбирает людей. Белый дом работает над тем, чтобы помочь команде Харрис, но администрация разочарована некоторыми правилами по поводу того, кого и когда можно привлекать к работе.

Как пишет Axios, в кампании Харрис также наблюдается неудобство между некоторыми членами первоначального штаба Байдена и союзниками Харрис, назначенными в последние недели.

В связи с этим некоторые люди в штабе вице-президента с опаской относятся к предвыборной команде Байдена, с которой они теперь работают. Но, несмотря на обиды среди некоторых помощников Байдена, большинство команды президента активно поддерживает Харрис и пытается содействовать ее победе, говорится в материале.