CNN: Предвыборная кампания Харрис собрала $1 млрд, а Трампа – вдвое меньше

Камала Харрис (Фото: Сaroline Brehman/EPA)

Кампания действующей вице-президента Камалы Харрис собрала $1 млрд с момента вступления в президентскую гонку в конце июля. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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В материале говорится, что это стало важной вехой сбора средств на ее кампанию против кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Другим кандидатам в президенты в разные годы также удавалось собирать $1 млрд, но Харрис сделала это с "бешеной скоростью", подчеркнули журналисты.

"Очевидно, что Харрис сделала что-то совершенно беспрецедентное", — сказала директор по исследованиям внепартийной группы OpenSecrets, отслеживающей сбор средств, Сара Брайнер.

CNN отметила, что кампания Харрис отказалась прокомментировать эту информацию.

В то же время команда Трампа объявила о сборе около $430 млн совместно с Республиканской партией в течение трех месяцев с начала июля до конца сентября.

Агентство Reuters напомнило, что Харрис собрала $25 млн в день, когда ее назвали кандидатом. А примерно за месяц ей удалось собрать $500 млн. По словам собеседника Reuters, эти деньги отражают энтузиазм готовящихся к выборам доноров и будут использованы на рекламу, операции в штатах, где состоятся гонки, а также на персонал штабов Харрис.

21 июля действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру Харрис.

2 августа Politico писало, что Харрис в июле собрала $310 млн, а Трамп – $137 млн. Общая казна кандидата от Демократической партии составила $377 млн, что на $50 млн больше, чем у Трампа.

По состоянию на конец августа Харрис собрала $500 млн.