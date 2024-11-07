Відмова від НАТО і земель. Аналітик Дубовик розповів, на що може штовхати Трамп Україну

Кандидат у віцепрезиденти Трампа Джей Ді Венс вітає його з перемогою. Поруч дружина Трампа Меланія та їхній син Беррон (Фото: EPA-EFE/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Новообраний віцепрезидент США Джей Ді Венс під час передвиборчої кампанії заявляв, що Штати можуть натиснути на Україну, припиняючи військову допомогу, щоб Київ погодився на фактичну окупацію Росією українських територій в обмін на "мир". Гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик у коментарі LIGA.net не виключив такого сценарію.

На думку Дубовика, також умовою замороження війни від Трампа може бути обмеження українського суверенітету – наприклад, він може змушувати Київ відмовитися від вступу до НАТО.

"Навіщо Дональду Трампу вигадувати складніші варіанти, щоб заморозити війну. Він буде тиснути на Київ, щоб прийняв мирні пропозиції Москви та припинив війну. Тим паче такі настрої є теж серед частини еліт у ЄС. Зокрема, лідерів країн, які підтримують Україну. Перемога Трампа просто закріплює цей наратив серед союзників", – каже Дубовик.

За його словами, західні союзники переходять з позиції допомоги Києву, яка нічого не змінює у війні, на підштовхування до вимушеного, несправедливого, ненадійного, нетривалого, але "миру", який зупинить війну.

Аналітик припустив, що контакти між командою Трампа і російським диктатором Володимиром Путіним, ймовірно, будуть ще до інавгурації, але "якщо Трамп буде обережним, то почекає до 20 січня".

Дубовик наголосив, що новообраному президенту США заборонено вступати у відносини з іншими країнами, поки не завершилася каденція чинного лідера Штатів Джо Байдена.